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21 минуту назад

Основателя Gulagu.net обвиняют в распространении фейков об армии РФ

Ura.Ruиещё 8

Простив основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, опубликовавшего видео с пытками над заключенными, возбудили уголовное дело о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Основателя Gulagu.net обвиняют в распространении фейков об армии
Фото: соцсетисоцсети

Следствие полагает, что фейки об армии РФ Осечкин распространил на своем youtube-канале.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Осечкина. Он подозревается в совершении преступления … «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», — приводит слова Юлии Ивановой РИА «Новости».

Следственный комитет решает вопрос об объявлении Осечкина в розыск. По данным МВД, основатель Gulagu.net уже объявлен в федеральный розыск. По какой именно статье — не уточняется.

Общество,Происшествия,Владимир Осечкин,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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