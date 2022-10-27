Российская журналистка Ксения Собчак смогла попасть в Литву, запретившую въезд россиянам, по израильскому паспорту. Об этом сообщает LRT со ссылкой на главу Департамента госбезопасности страны Дарюса Яунишкиса.

«Она находится в Литве, и, как гражданке Израиля с израильским паспортом, ей не нужна виза», - объяснил он.

Яунишкис подчеркнул, что Собчак может находиться без визы в Литве до 90 дней.

26 октября стало известно, что в подмосковном доме Собчак прошли обыски. СМИ писали, что обыски связаны с делом о вымогательстве, которое возбудили против коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова.

Сначала источник ТАСС в правоохранительных органах заявлял, что у самой Собчак нет в деле «процессуального статуса». Однако позже агентство сообщило, что журналистка стала подозреваемой по тому же делу.

СМИ писали, что Собчак планировали задержать в аэропорту Внуково-3, но она уехала в Литву через Белоруссию.