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11 минут назад

Россияне массово устремятся на Новый год в три страны

Lenta.ru

Россияне массово заинтересовались отдыхом на зимние праздники в трех странах — Таиланде, Вьетнаме и Казахстане. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет РИА Новости.

Россияне массово устремятся на Новый год в три страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рейтинг самых востребованных зарубежных направлений на Новый год возглавил Таиланд, куда доля бронирований достигает 15 процентов. На второй строчке разместился Вьетнам, побывать в котором намерены 11 процентов соотечественников. Замыкает тройку лидеров Казахстан, куда устремился каждый десятый турист.

В топ-5 самых популярных стран также вошли Турция и Узбекистан, куда отправятся от шести до восьми процентов россиян. Далее следуют Индонезия — интерес к направлению проявляют 5,5 процента путешественников, ОАЭ и Израиль — по четыре процента, Сербия и Армения — по три процента, Шри-Ланка и Сейшелы — по два процента.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли бюджетное зарубежное направление для поездки на Новый год — россиянам предлагается провести зимние праздники в Абхазии. Самый доступный вариант отдыха обойдется от 7,3 тысячи рублей на двоих.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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