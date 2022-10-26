В ФСО объяснили технику в центре Москвы

Спецтехника в центре Москвы используется в рамках плановых учений, рассказал начальника отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что ранее пресс-служба ведомства сообщала о проведении ежегодных плановых учений в Совфеде, Госдуме и Администрации президента. Маневры были запланированы на период с 25 по 27 октября.
Симонов пояснил, что опубликованные в Telegram-каналах и СМИ ролики с техникой отображают действия сотрудников во время учений.
Начальник отдела подчеркнул, что маневры проводятся в рамках утвержденного заранее плана, они не связаны с проведением спецоперации или указом президента России Владимира Путина о введении уровней реагирования в регионах.