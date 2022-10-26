В ФСО объяснили технику в центре Москвы

Спецтехника в центре Москвы используется в рамках плановых учений, рассказал начальника отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что ранее пресс-служба ведомства сообщала о проведении ежегодных плановых учений в Совфеде, Госдуме и Администрации президента. Маневры были запланированы на период с 25 по 27 октября.

Симонов пояснил, что опубликованные в Telegram-каналах и СМИ ролики с техникой отображают действия сотрудников во время учений.