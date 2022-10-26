В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
14 минут назад

Умер 102-летний художник Пьер Сулаж

Газета.Ru

Французский художник-абстракционист Пьер Сулаж скончался в возрасте 102 лет, сообщается на официальном сайте мастера.

Умер 102-летний художник Пьер Сулаж
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Причины и обстоятельства смерти Сулажа его представители называть не стали.

Сулаж рисовал в стиле минимализм, в его работах преобладал черный цвет. Работы Сулажа, в частности, экспонировались в Государственном Эрмитаже и Третьяковской галерее.

В 2018 году мастер стал первым французским художником, чья картина была еще при жизни продана более чем за десять миллионов долларов.

Работы Сулажа представлены в коллекциях Музея Гуггенхейма и Музея современного искусства в Нью-Йорке, Национальной галереи искусств в Вашингтоне, Галереи Тейт в Лондоне, Центра Помпиду в Париже, Музея современного искусства в Рио-де-Жанейро и др.

Общество,В мире,Эрмитаж,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители