Умер 102-летний художник Пьер Сулаж

Французский художник-абстракционист Пьер Сулаж скончался в возрасте 102 лет, сообщается на официальном сайте мастера.

Причины и обстоятельства смерти Сулажа его представители называть не стали.

Сулаж рисовал в стиле минимализм, в его работах преобладал черный цвет. Работы Сулажа, в частности, экспонировались в Государственном Эрмитаже и Третьяковской галерее.

В 2018 году мастер стал первым французским художником, чья картина была еще при жизни продана более чем за десять миллионов долларов.