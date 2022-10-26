Мишустин анонсировал прибавку к зарплатам медработников

Регионы получат порядка 59 млрд рублей для выплат заработных плат медицинским работникам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«По прогнозу министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%», – цитирует Мишустина ТАСС.
Для того, чтобы у медработников зарплата росла такими же темпами и соответствовала уровню, определенному президентом, правительство дополнительно направит регионам почти 59 млрд рублей.
В сентябре правительство установило с 1 октября текущего года набавку в 5% к зарплате сотрудников полиции и ряда других силовых структур.