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35 минут назад

Мишустин анонсировал прибавку к зарплатам медработников

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Регионы получат порядка 59 млрд рублей для выплат заработных плат медицинским работникам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Мишустин анонсировал прибавку к зарплатам медработников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По прогнозу министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%», – цитирует Мишустина ТАСС.

Для того, чтобы у медработников зарплата росла такими же темпами и соответствовала уровню, определенному президентом, правительство дополнительно направит регионам почти 59 млрд рублей.

В сентябре правительство установило с 1 октября текущего года набавку в 5% к зарплате сотрудников полиции и ряда других силовых структур.

Общество,Михаил Мишустин,Минэкономразвития,
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