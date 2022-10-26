Мишустин анонсировал прибавку к зарплатам медработников

«По прогнозу министерства экономического развития , в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%», – цитирует Мишустина ТАСС .

Для того, чтобы у медработников зарплата росла такими же темпами и соответствовала уровню, определенному президентом, правительство дополнительно направит регионам почти 59 млрд рублей.