Mash: у полиции было постановление о задержании Собчак

У полиции было постановление о задержании Ксении Собчак, сообщает Телеграм-канал Mash. Журналистке удалось скрыться в Литве. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, перед этим она попыталась запутать оперативников с помощью покупки авиабилетов в другие страны.
«Она выехала из Москвы еще ночью (во вторник — прим. ред.). При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, что 26 октября стало известно об обыске в подмосковном доме Собчак. Как сообщали СМИ, они связаны с уголовным делом о вымогательстве, которое возбудили в отношении коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова — его задержали вместе с экс-главредом «Татлера» Арианом Романовским.
Источники ТАСС сообщали, что у самой Собчак в деле нет «процессуального статуса», тогда как Telegram-канал Baza писал, что телеведущую хотели задержать в аэропорту «Внуково-3», откуда она якобы собиралась улететь из России.