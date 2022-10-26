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30 минут назад

Mash: у полиции было постановление о задержании Собчак

Никита Бородкин

У полиции было постановление о задержании Ксении Собчак, сообщает Телеграм-канал Mash. Журналистке удалось скрыться в Литве. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, перед этим она попыталась запутать оперативников с помощью покупки авиабилетов в другие страны.

«Она выехала из Москвы еще ночью (во вторник — прим. ред.). При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что 26 октября стало известно об обыске в подмосковном доме Собчак. Как сообщали СМИ, они связаны с уголовным делом о вымогательстве, которое возбудили в отношении коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова — его задержали вместе с экс-главредом «Татлера» Арианом Романовским.

Собчак покинула Россию на фоне сообщений об обысках

Источники ТАСС сообщали, что у самой Собчак в деле нет «процессуального статуса», тогда как Telegram-канал Baza писал, что телеведущую хотели задержать в аэропорту «Внуково-3», откуда она якобы собиралась улететь из России.

Общество,Видео,Кирилл Суханов,Ксения Собчак,Международный аэропорт Внуково,
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