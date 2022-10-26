Mash: у полиции было постановление о задержании Собчак

«Она выехала из Москвы еще ночью (во вторник — прим. ред.). При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», — рассказал собеседник агентства.