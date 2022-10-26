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3 минуты назад

Россиянам посоветовали закупиться продуктами к Новому году

Лера Букина

Некоторыми продуктами целесообразно заранее запастись к Новому году. В частности, речь идет о колбасах, мясе птицы и консервах, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Россиянам посоветовали закупиться продуктами к Новому году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, россияне смогут существенно сэкономить, если тщательно подготовятся к празднику.

Эксперт отметил, что обходить стороной не стоит качественные сорта колбас, мясные деликатесы, а также консервы, такие как маслины, горошек, кукурузу, соленья и другие ингредиенты, которые добавляют в холодные блюда.

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Кроме того, по словам собеседника, заблаговременно можно купить мясо птицы, поскольку цены на него к празднику резко взлетят.

Уже сейчас можно подумать и о покупке алкогольной продукции, отметил он. Цены на шампанское, коньяк и водку взлетят к концу декабря, предупредил специалист.

«Следовательно, есть толк запастись всем этим добром сейчас, чтобы не переплачивать потом», — подытожил Беляев.

Ранее член совета московской «Деловой России», совладелец 3DLA, Hover Алексей Гаврилов заявил, что продуктовая корзина для россиян в ближайшие три месяца подорожает на 10-15%.

Общество,Михаил Беляев,Алексей Гаврилов,Деловая Россия,
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