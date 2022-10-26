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1 час назад

Режим ограничения полетов в 11 аэропортах России продлили до 3 ноября

ТАССиещё 10

Росавиация продлила до 3 ноября режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортах России продлили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 03 ноября 2022 г.", - отмечается в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Общество,Росавиация,
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