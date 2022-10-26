Режим ограничения полетов в 11 аэропортах России продлили

Росавиация продлила до 3 ноября режим ограничения полетов в 11 аэропортах юга и центральной части РФ . Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 03 ноября 2022 г.", - отмечается в сообщении.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.