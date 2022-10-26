Симоньян и Затулину запретили въезд в Армению

«Маски, безусловно, сброшены. Хотя мое личное отношение к армянам и самой Армении при этом не поменялось. В данной ситуации можно было бы совершенно спокойно найти реальных вредителей внутри самой республики, таких, поверьте, хватает, но это никак не депутаты Госдумы и я в частности», - заявил он.