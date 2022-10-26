Симоньян и Затулину запретили въезд в Армению

Власти Армении запретили въезд в страну главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину. Об этом сама Симоньян рассказала в своем в Telegram-канале.
«Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже», - написала она.
Депутат Госдумы Константин Затулин рассказал в своем Telegram-канале, что получил 25 октября электронное письмо о «нежелательности» его приезда в Армению, подписанное начальником управления внешних связей Нацсобрания республики Тиграном Сейраняном.
«Сообщаем вам, что, к сожалению, ваши публичные высказывания последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами. В связи с этим, в дальнейшем, ваш приезд в Республику Армения считается нежелательным», - говорится в документе.
Парламентарий отметил, что решение о его недопуске в Армению «симптоматично» и «свидетельствует о новом курсе властей страны».
«Маски, безусловно, сброшены. Хотя мое личное отношение к армянам и самой Армении при этом не поменялось. В данной ситуации можно было бы совершенно спокойно найти реальных вредителей внутри самой республики, таких, поверьте, хватает, но это никак не депутаты Госдумы и я в частности», - заявил он.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян на фоне прекращения войны в Нагорном Карабахе призывала армян критиковать не Россию, а «национального предателя», коим считает премьер-министра Никола Пашиняна. При этом газета «Айкакан жаманак» заявила, что Затулин в своих публичных интервью «неоднократно обвинял Ереван в поражении в 44-дневной войне», говорил, что глава правительства должен покинуть свой пост.