В Таиланде нашли тело пропавшей россиянки

Тело пропавшей россиянки нашли на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ в Пхукете Владимира Соснова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, тело туристки обнаружили в море в километре от места, где, предположительно, она вошла в воду. Он добавил, что возле того участка нашли вещи погибшей.

Полицейским удалось опознать тело женщины по купальнику приметного цвета с фотографии, которую предоставили друзья погибшей.

"Еще предстоит процедура официального опознания тела погибшей ее друзьями, приехавшими вместе с ней", – поведал Соснов.