Россиянам разъяснили порядок получения статуса предпенсионера

На данный момент получить предпенсионный статус можно, обратившись в отделение Пенсионного фонда или через портал госуслуг, где гражданину выдадут соответствующую справку для получения льгот.

Ранее глава НПФ Светлана Касина заявила, что господдержка для предпенсионеров в России включает в себя налоговые льготы. Касина напомнила россиянам о налоговой льготе перед пенсией и объяснила, что право на нее женщины и мужчины получают после достижения 55 и 60 лет — прежнего пенсионного возраста. Федеральной льготой является освобождение предпенсионеров от имущественного налога на один из объектов недвижимости в каждой категории, региональной льготой считается скидка или пониженная ставка по транспортному налогу.