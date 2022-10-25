Экс-депутат нашел применение брошенному замку Пугачевой

«Но я никогда не предлагал замок снести, к тому же указывал на то, что для передачи замка под нужды социального учреждения (самое разумное), нужны не только юридические обоснования, но и подготовка, чтобы замок проверили, хотя бы, на предмет противопожарной безопасности», — сообщил экс-депутат в своем Telegram-канале.