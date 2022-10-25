Экс-депутат нашел применение брошенному замку Пугачевой

Экс-депутат Роман Худяков предложил лишить певицу Аллу Пугачева и шоумена Максима Галкина (признан иностранным агентом на территории России) замка в деревне Грязь.
По его мнению, там можно разместить социальное учреждение.
Худяков уверен, что выставленный на продажу дом может никому не достаться. По его мнению, участок может со временем стать заброшенным.
«Но я никогда не предлагал замок снести, к тому же указывал на то, что для передачи замка под нужды социального учреждения (самое разумное), нужны не только юридические обоснования, но и подготовка, чтобы замок проверили, хотя бы, на предмет противопожарной безопасности», — сообщил экс-депутат в своем Telegram-канале.
Пугачева и Галкин покинули Россию после начала специальной операции на Украине. Однако Примадонна возвращалась на родину в преддверии нового учебного года. Ее нахождение в стране продлилось меньше месяца.