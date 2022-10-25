В Крыму решили не тратить бюджетные средства на Новый год

«Стоит задуматься, насколько это уместно в то время, когда рядом погибают наши солдаты, наши соотечественники, сограждане. Я бы рекомендовал этого не делать. Средства, которые планировалось потратить на подготовку к празднованию Нового года, будут перенаправлены на другие нужды», – написал Константинов.