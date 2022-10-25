В Крыму решили не тратить бюджетные средства на Новый год

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что региональные власти приняли решение не тратить бюджетные средства на празднование Нового года. Об этом Константинов написал в своём Telegram-канале.
«Стоит задуматься, насколько это уместно в то время, когда рядом погибают наши солдаты, наши соотечественники, сограждане. Я бы рекомендовал этого не делать. Средства, которые планировалось потратить на подготовку к празднованию Нового года, будут перенаправлены на другие нужды», – написал Константинов.
Он также добавил, что решение было принято вместе с главой региона Сергеем Аксеновым. Константинов уточнил, что власти поздравят детей и «минимально» украсят регион, но в этом процессе будут задействованы общественники и предприниматели.
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