Вирусолог допустил возвращение пандемии COVID

«Конечно, сказать, что побежден — нет. Ещё есть случаи заболевания, значит, ещё не побежден. Чисто теоретически, может вернуться, конечно. Изменится штамм сильно, будет так, как сейчас "омикрон" отличается от "дельты", и заболеваемость может подняться», — заявил Ларичев.