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1 час назад

Вирусолог допустил возвращение пандемии COVID

Рамблер

Вирусолог Виктор Ларичев допустил возвращение пандемии коронавируса. Как сообщает «Говорит Москва», эксперт считает, что штаммы патогена могут мутировать, а россиянам стоит не забывать о потребности вакцинироваться.

«Конечно, сказать, что побежден — нет. Ещё есть случаи заболевания, значит, ещё не побежден. Чисто теоретически, может вернуться, конечно. Изменится штамм сильно, будет так, как сейчас "омикрон" отличается от "дельты", и заболеваемость может подняться», — заявил Ларичев.

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Он отметил, что единственный способ профилактики коронавируса — это вакцина. При этом вирусолог считает, что сейчас к ней подход должен быть дифференцированным.

«Если кто-то недавно переболел ковидом, то зачем ему вакцинироваться. Однако вакцинация до сих пор остается единственным способом предотвратить хотя бы тяжелое течение болезни», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что за последние сутки в России подтвердили 6578 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 1576 человек, скончались 84. Всего с начала пандемии в стране выявили 21 386 842 случая инфекции, умерли 389 710 пациентов.

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