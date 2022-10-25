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48 минут назад

Россияне рассказали, с какой целью чаще всего берут отгулы

Вечерняя Москва

Согласно данным опроса, 37 процентов жителей России чаще всего отпрашиваются с работы ради посещения врача.

Россияне рассказали, с какой целью чаще всего берут отгулы
Фото:  Unsplash Unsplash

Еще 30 процентов респондентов отметили, что брали отгулы из-за плохого самочувствия, а 22 процента из-за доставок и вызовов мастеров на дом. Еще 21 процент участников опроса сообщили, что пропускали работу, так как нужно было присмотреть за детьми.

Каждый десятый опрошенный житель России отпрашивается из-за усталости, а 6 процентов респондентов рассказали, что готовы пропустить работу из-за хорошей погоды и желания прогуляться, передает RT.

«Вечерняя Москва» узнала у эксперта в области трудового права Юрия Никитина, в каких случаях прогул будет обоснованным и не повлечет штрафных санкций со стороны руководства.

Общество,Юрий Никитин,
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