Россияне рассказали, с какой целью чаще всего берут отгулы

Согласно данным опроса, 37 процентов жителей России чаще всего отпрашиваются с работы ради посещения врача.

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Еще 30 процентов респондентов отметили, что брали отгулы из-за плохого самочувствия, а 22 процента из-за доставок и вызовов мастеров на дом. Еще 21 процент участников опроса сообщили, что пропускали работу, так как нужно было присмотреть за детьми.

Каждый десятый опрошенный житель России отпрашивается из-за усталости, а 6 процентов респондентов рассказали, что готовы пропустить работу из-за хорошей погоды и желания прогуляться, передает RT.