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37 минут назад

Россияне рассказали, для чего чаще всего берут отгулы

RT на русском

Согласно данным опроса, 37% жителей России чаще всего отпрашиваются с работы ради посещения врача.

Россияне рассказали, для чего чаще всего берут отгулы
Фото: ТАССТАСС

Ещё 30% опрошенных берут отгулы из-за плохого самочувствия, а 22% — из-за доставок и вызовов мастеров на дом. 21% участников исследования отметили, что могут пропустить работу по причине присмотра за детьми.

Каждый десятый опрошенный житель России отпрашивается из-за усталости. 6% респондентов рассказали, что готовы пропустить работу из-за хорошей погоды и желания прогуляться. 5% участников исследования отпрашивались из-за приезда родственников, а 3% — из-за того, что проспали.

В варианте «Другое» 15% респондентов чаще всего указывали, что не берут отгулов на работе.

Всего в опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответа, сервиса «Работа.ру» приняли участие более 3 тыс. человек из всех регионов России.

Ранее, согласно данным опроса, 38% жителей России заявили, что хотели бы работать на фрилансе. При этом 21% граждан ответили, что не хотели бы так работать, а 41% не задумывались об этом.

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