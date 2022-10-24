Актер сериала «Ментовские войны» Устюгов госпитализирован

Актер Александр Устюгов, известный по роли Романа Шилова в сериале «Ментовские войны», обратился в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

По данным источника, состояние артиста медики оценивают как средней степени тяжести. Предположительно, он проведет в клинике несколько дней.

Напомним, что Устюгов снимался в фильмах «Двадцать восемь панфиловцев», «Викинг», «Союз спасения», «Годунов», «Рикошет».

Кроме того, он является музыкантом, режиссером театра и кино. Устюгов снял фильмы «Служу Советскому союзу», «Чума», «Государственная защита».