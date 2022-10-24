Артистку привезли в Институт Скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в середине октября. Причиной госпитализации стало желудочное отравление. По словам портала, Выходцева не сообщила своим друзьям и знакомым о том, что попала в больницу. Во время выписки за актрисой приехал некий Евгений, назвавшийся племянником Выходцевой.