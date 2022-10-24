Больница Святителя Алексия откроет филиал по протезированию конечностей

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Правительство Московской области по просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла передало больнице Святителя Алексия усадьбу Патрикеевых для создания филиала по протезированию конечностей. Здание освятил епископ Верейский Пантелеимон, сообщила пресс-служба Синодального отдела по благотворительности РПЦ.

"Председатель Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви епископ Верейский Пантелеимон освятил переданную больнице Святителя Алексия усадьбу Патрикеевых на берегу канала имени Москвы. Больница получила это здание в пользование по просьбе святейшего патриарха Кирилла от правительства Московской области. В филиале после проведения ремонта будет оказываться медико-социальная помощь людям, которые нуждаются в протезировании конечностей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что усадьба была построена в 1907 году, в 1914 году Сергей Патрикеев открыл в особняке госпиталь для раненых. После революции 1917 года в здании находился санаторий, а после городская больница.

"Освящение этого замечательного исторического здания будет началом его новой жизни. Сегодня мы молились и просили Бога, чтобы он помог в исцелении тех, кто будет здесь лечиться. Благодать Божия да поможет главному врачу <...> и всем сотрудникам больницы Святителя Алексия во врачевании тяжелобольных и раненых", - цитируют в сообщении епископа Пантелеимона.

Уточняется, что помещения не использовали с 2017 года, сейчас здание нуждается в ремонтно-реставрационных работах. Во время освящения усадьбы среди гостей присутствовала внучка первого владельца здания Елена Михайлова (Патрикеева).