В районе Курской АЭС усилили контроль на въезд и выезд

«В соответствии с поручениями, которые зафиксированы в указе президента, у нас принят целый комплекс мер по усилению контроля за безопасностью на территории региона, в том числе мы приняли решение по усилению контроля на основных магистралях в Курской области, в том числе это приграничные районы», — сказал глава региона.