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29 минут назад

Не стало оперной певицы Галины Писаренко

Ревизор.ru

На 89-м году ушла из жизни оперная певица, Народная артистка России Галина Писаренко. Согласно информации в официальном паблике МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко в соцсети "ВКонтакте", артистка скончалась в воскресенье, 23 октября.

Скончалась оперная певица Галина Писаренко
Фото: РевизорРевизор

Галина Алексеевна Писаренко окончила Московскую консерваторию и влилась в труппу Московского академического музыкального театра в 1961 году. Более 30 лет она блистала на этой сцене. С 1970-х годов она начала преподавать в Московской консерватории, где получила статус профессора. Писаренко была одним из лучших современных педагогов по вокалу.

На сцене певица исполняла партии героинь знаменитых опер Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова, Вольфганга Амадея Моцарта и Жака Оффенбаха.

Прощание с покойной пройдет в фойе Большого зала Московской консерватории 26 октября.

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