Скончалась оперная певица Галина Писаренко

На 89-м году ушла из жизни оперная певица, Народная артистка России Галина Писаренко . Согласно информации в официальном паблике МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко в соцсети "ВКонтакте", артистка скончалась в воскресенье, 23 октября.

Галина Алексеевна Писаренко окончила Московскую консерваторию и влилась в труппу Московского академического музыкального театра в 1961 году. Более 30 лет она блистала на этой сцене. С 1970-х годов она начала преподавать в Московской консерватории, где получила статус профессора. Писаренко была одним из лучших современных педагогов по вокалу.