«Норд-Ост»: 20 лет теракту на Дубровке

Ровно двадцать лет назад, вечером 23 октября 2002 года, чеченские боевики ворвалась в здание театрального центра на Дубровке, в котором шел мюзикл «Норд-Ост» и находились более 900 человек. В течение трех дней группа из 40 террористов удерживала людей в здании — в зале были установлены растяжки и взрывные устройства, рядом с заложниками сидели женщины в поясах шахидов.