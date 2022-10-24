В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
36 минут назад

«Норд-Ост»: 20 лет теракту на Дубровке

Газета.Ru

Ровно двадцать лет назад, вечером 23 октября 2002 года, чеченские боевики ворвалась в здание театрального центра на Дубровке, в котором шел мюзикл «Норд-Ост» и находились более 900 человек. В течение трех дней группа из 40 террористов удерживала людей в здании — в зале были установлены растяжки и взрывные устройства, рядом с заложниками сидели женщины в поясах шахидов.

1/14 У здания Театрального центра на Дубровке после освобождения заложников, Москва, 26 октября 2002 года
Фото: Антон Денисов/ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/14 Сотрудник российских силовых структур бежит в укрытие возле Театрального центра на Дубровке, Москва, 25 октября 2002 года
Фото: Radu Sigheti/Reuters
3/14 Мать заложника и сотрудники МВД России около Театрального центра на Дубровке в Москве, 25 октября 2002 года
Фото: Gleb Garanich/Reuters
4/14 У здания Театрального центра на Дубровке в Москве, 24 октября 2002 года
Фото: Константин Кижель/ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/14 Спецназовец около Театрального центра на Дубровке, Москва, 25 октября 2002 года
Фото: Radu Sigheti/Reuters
6/14 Профессор Леонид Рошаль и доктор Заки Ахмед выносят тело убитой девушки из Театрального центра на Дубровке, 24 октября 2002 года
Фото: Getty Images
7/14 Военнослужащие около Театрального центра на Дубровке в Москве, 26 октября 2002 года
Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/14 Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон выводит заложников из здания Театрального центра на Дубровке, Москва, 24 октября 2002 года
Фото: Антон Денисов/ТАСС
9/14 Автобус с освобожденными заложниками у Театрального центра на Дубровке в Москве, 26 октября 2002 года
Фото: Gleb Garanich/Reuters
10/14 Сотрудники Красного Креста выводят заложников из Театрального центра на Дубровке во время захвата заложников, Москва, 25 октября 2002 года
Фото: Reuters Photographer
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/14 Колонны автобусов и грузовых машин около Театрального центра на Дубровке во время захвата заложников, Москва, 24 октября 2002 года
Фото: Александр Поляков/РИА Новости
12/14 Сотрудник российских силовых структур около Театрального центра на Дубровке, Москва, 26 октября 2002 года
Фото: Reuters Photographer
13/14 Москвичи во время траурной акции в память о погибших при захвате заложников в Театральном центре на Дубровке, 2013 год
Фото: Алексей Ничукин/РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/14 Акция памяти в честь 15-й годовщины трагических событий в Театральном центре на Дубровке в Москве, 26 октября 2017 года
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Боевики во главе с Мовсаром Бараевым требовали переговоров с российскими властями и вывода войск из Чечни. В качестве переговорщиков в ДК заходили Леонид Рошаль, Иосиф Кобзон, Григорий Явлинский, Ирина Хакамада, Анна Политковская, Евгений Примаков, Руслан Аушев, Сергей Говорухин, Алла Пугачева и еще несколько человек. Им удалось вывести несколько десятков заложников.

В ночь на 26 октября спецподразделения ФСБ и МВД пошли на штурм, предварительно пустив через вентиляционные шахты усыпляющий газ. Почти все захватчики, включая главаря группы Мовсара Бараева, были уничтожены, однако от воздействия газа скончалась значительная часть заложников — всего в списках погибших официально числится около 130 человек (члены благотворительной организации «Норд-Ост» называют цифру в 174 человека).

Общество,Фото,Сергей Говорухин,Мовсар Бараев,Анна Политковская,Руслан Аушев,Леонид Рошаль,Ирина Хакамада,Григорий Явлинский,Иосиф Кобзон,Алла Пугачева,Евгений Примаков,ФСБ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители