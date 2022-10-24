Журналист Антон Красовский извинился за свои высказывания об украинских детях. В своем Telegram-канале он заявил, что ему «по настоящему неловко» за свои слова.

«Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться», — заявил Красовский.

Он попросил прощения у всех, кто «обалдел от этого», и кому это показалось «диким, немыслимым и непреодолимым».

Напомним, что 20 октября во время эфира на RT с приглашенным гостем, писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, Красовский негативно высказался об украинских детях, он отреагировал на рассказ литератора о поездках на Украину в 80-е годы — тот вспомнил, что некоторые несовершеннолетние говорили ему, что «Украина оккупирована москалями». Журналист заявил, что «топить таких надо было или жечь».