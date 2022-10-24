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31 минуту назад

Эндокринолог Зяблова: корвалол вызывает зависимость и опасен для водителей

Газета.Ru

Эндокринолог, заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова рассказала, что корвалол может вызывать серьезную зависимость из-за содержания фенобарбитала, который накапливается в организме. Об этом сообщает URA.RU.

Эндокринолог: Корвалол вызывает зависимость и опасен для водителей
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Корвалол может вызывать зависимость из-за накопления фенобарбитала в организме. Также организм при частом применении корвалола начинает к нему привыкать, и необходимо повышать дозировку, чтобы почувствовать эффект. При резком прекращении использования корвалола могут возникнуть побочные эффекты, так называемый "синдром отмены"", — рассказала Зяблова.

Она подчеркнула, что лекарство не следует принимать водителям автомобилей из-за того, что компоненты корвалола вызывают расслабление, снижение координации и скорости реакций. В экстренной ситуации человек может не успеть отреагировать, утверждает эндокринолог.

Ранее врач психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал, что в аптеках продается множество лекарств вроде Терафлю или Колдрекса для снятия симптомов ОРВИ, но после их применения водители могут лишиться прав.

Общество,Александр Ковтун,
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