Мобилизованный россиянин женился за минуты до отправки на службу

Призванный в ходе частичной мобилизации житель Алтая оформил брак за минуты до отправки на службу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов.

Фото: Telegram-канал «МАКСИМОВ» Telegram-канал «МАКСИМОВ»

Регистрация брака в ходе проводов в рамках частичной мобилизации состоялась в селе Турочак. По словам Максимова, пожелание расписаться выразил житель Турочакского района Евгений и жительница села Бийка Ольга.

«Евгения и других бойцов из Турочакского района провожали в торжественной обстановке на площади около Дома творчества и досуга», — рассказал глава российской республики.

По его словам, молодожены расписались прямо на сцене под аплодисменты жителей.

Пресс-секретарь главы Республики Алтай сообщил, что в Турочакском районе за прошедшие два дня брак заключили четыре пары, в которых мужчины были призваны в рамках частичной мобилизации.