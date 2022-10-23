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46 минут назад

Писатель Рушди ослеп на один глаз после покушения

Майк Габриелян

Британский писатель Салман Рушди после покушения ослеп на один глаз и не может работать одной рукой. Об этом сообщил его литературный агент Эндрю Уайли, передает El Pais.

Писатель Рушди ослеп на один глаз после покушения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он потерял один глаз. У него было три серьезных ранения в шею. Одна рука недееспособна, потому что нервы перерезаны. И еще около 15 ран в грудь и туловище. Это было жестокое нападение», - сказал Уайли.

Он отказался пояснить, остается ли Рушди в больнице или уже находится в ином месте.

Агент также вспомнил, что он и Рушди говорили о возможности такого нападения в прошлом.

«Через много лет после фетвы случайный человек появился из ниоткуда и напал на него», — сказал Уйли.

Рушди провел годы в бегах после того, как иранский аятолла Хомейни издал в 1989 году фетву, призывающую к его смерти. Это произошло после публикации романа «Сатанинские стихи», который ряд мусульман считает кощунственным. При этом в последнее время Рушди свободно путешествовал по западным странам.

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Нападение на Рушди было совершено 12 августа в штате Нью-Йорк. Писатель получил несколько ножевых ранений. Нападавшим оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси.

После нападения Рушди лечился в больнице Пенсильвании, где его ненадолго подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Общество,Салман Рушди,
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