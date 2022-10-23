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1 час назад

Скончалась оперная певица Галина Писаренко

Илья Родин

Оперная певица Галина Писаренко умерла на 89-м году жизни. Об этом сообщается в группе МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко в социальной сети «ВКонтакте».

Скончалась певица Галина Писаренко
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко - народная артистка РСФСР, звезда советской и российской оперной сцены, 30 лет блиставшая на подмостках МАМТ, и уникальный педагог», - сообщили ее коллеги.

Они рассказали, что прощание с Писаренко состоится в фойе Большого зала Московской консерватории в среду, 26 октября.

Галина Писаренко родилась 24 января 1934 года в Ленинграде. В начале 1950-х годов она окончила детскую музыкальную школу им. Гнесиных по классу фортепиано. В 1961 году закончила АМУ при МГК им.Чайковского.

В 1961-1990 годы певица была ведущей солисткой МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко. Ее репертуар включал в себя партии в опереттах и операх «Прекрасная Елена» Жака Оффенбаха, «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти, «Майская ночь» Николая Римского-Корсакова.

Галина Писаренко записала свыше 20 музыкальных пластинок и компакт-дисков, опубликовала статьи, посвященные вопросам вокального искусства.

Общество,Галина Писаренко,Жак Оффенбах,Николай Римский-корсаков,
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