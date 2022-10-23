Ученый оценил вероятность распространения в России лихорадки Эбола

«Это не очень страшно, потому что, если случай завоза будет, он будет очень быстро локализован. То есть, скажем, никакой эпидемии или какой-то серьезной вспышки этого заболевания у нас не будет. Конечно, кто-то может приехать уже зараженным и здесь заболеть, но вспышки не будет», – уточнил эксперт.