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1 час назад

Ученый оценил вероятность распространения в России лихорадки Эбола

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Распространение лихорадки Эбола почти невозможно в России, об этом рассказал научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Виталий Зверев.

Ученый оценил вероятность распространения в России лихорадки Эбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученый считает, что даже если лихорадка Эбола будет обнаружена, то ничего страшного не случится.

«Это не очень страшно, потому что, если случай завоза будет, он будет очень быстро локализован. То есть, скажем, никакой эпидемии или какой-то серьезной вспышки этого заболевания у нас не будет. Конечно, кто-то может приехать уже зараженным и здесь заболеть, но вспышки не будет», – уточнил эксперт.

Напомним, что 20 сентября в Уганде заявили о вспышке лихорадки Эбола. С 15 октября в эпицентре распространения вируса (районы Мубенде и Кассанда) ввели карантин на двадцать один день, чтобы побороть заболевание, пишет «ТАСС».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Европе рассказали об опасном подварианте Омикрона.

Общество,Виталий Зверев,
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