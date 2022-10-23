Жителям Херсонской области начали выдавать сертификаты на жилье на Кубани

Жители Херсонской области, которые решили уехать в другие регионы, уже начали получать жилищные сертификаты. Первые начали выдавать в Краснодарском крае и на Ставрополье, сообщил в воскресенье вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Жители Херсонской области уже начали получать жилищные сертификаты в разных регионах страны. Первыми стали Краснодарский край и Ставрополье. Будем и дальше использовать этот механизм для тех, кто захочет переехать", - написал Хуснуллин.я

Во вторник Хуснуллин сообщил журналистам, что правительство подготовило программу помощи уехавшим жителям Херсонской области, ее основным механизмом будет жилищный сертификат, использовать который можно будет для покупки квартиры или дома в любом регионе России.