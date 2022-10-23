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6 минут назад

Жителям Херсонской области начали выдавать сертификаты на жилье на Кубани и Ставрополье

ТАССиещё 8

Жители Херсонской области, которые решили уехать в другие регионы, уже начали получать жилищные сертификаты. Первые начали выдавать в Краснодарском крае и на Ставрополье, сообщил в воскресенье вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Жителям Херсонской области начали выдавать сертификаты на жилье на Кубани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Жители Херсонской области уже начали получать жилищные сертификаты в разных регионах страны. Первыми стали Краснодарский край и Ставрополье. Будем и дальше использовать этот механизм для тех, кто захочет переехать", - написал Хуснуллин.я

Во вторник Хуснуллин сообщил журналистам, что правительство подготовило программу помощи уехавшим жителям Херсонской области, ее основным механизмом будет жилищный сертификат, использовать который можно будет для покупки квартиры или дома в любом регионе России.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее обратился к руководству России с просьбой организовать выезд жителей в безопасные регионы из-за ежедневных ракетных ударов со стороны украинских войск. Хуснуллин в ответ на обращение сообщил, что правительство РФ будет содействовать в размещении жителей региона в других субъектах страны, обеспечит их бесплатным проживанием и всем необходимым.

Общество,Марат Хуснуллин,Правительство РФ,
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