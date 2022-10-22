Живущая в России украинская актриса рассказала о хейте после 24 февраля

«Я не хочу углубляться в эту тему, но мой зритель, который был со мной с моей родины, можете себе представить, как он реагирует сейчас, что я нахожусь там, где нахожусь. От меня тысячами отписываются в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Те проклятия, которые шлют, я их уже даже не читаю. Просто вижу первое слово и сразу блокирую. Я даже не разбираюсь, у меня нет времени каждому диванному критику объяснять ситуацию, которая сложилась у меня. Если немного пошевелить мозгами, совершенно понятно, почему я нахожусь там, где я есть. Кто мой муж, кто мой ребенок — какой они национальности. Я не выбираю родину, я выбираю семью. Самых близких мне людей — себя и семью», — поделилась артистка.