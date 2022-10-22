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46 минут назад

Украинская актриса Галина Безрук, живущая в России, рассказала о хейте после 24 февраля

Газета.Ru

Украинская актриса Галина Безрук, живущая в России, рассказала в интервью «Газете.Ru» о хейте после 24 февраля. Она призналась, что соотечественники тысячами отписываются от нее в соцсетях и оставляют негативные комментарии, называя «продажной».

Живущая в России украинская актриса рассказала о хейте после 24 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не хочу углубляться в эту тему, но мой зритель, который был со мной с моей родины, можете себе представить, как он реагирует сейчас, что я нахожусь там, где нахожусь. От меня тысячами отписываются в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Те проклятия, которые шлют, я их уже даже не читаю. Просто вижу первое слово и сразу блокирую. Я даже не разбираюсь, у меня нет времени каждому диванному критику объяснять ситуацию, которая сложилась у меня. Если немного пошевелить мозгами, совершенно понятно, почему я нахожусь там, где я есть. Кто мой муж, кто мой ребенок — какой они национальности. Я не выбираю родину, я выбираю семью. Самых близких мне людей — себя и семью», — поделилась артистка.

Галина Безрук родилась в Краматорске, а в 17 лет переехала в Киев, поскольку поступила в Национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. И в 2015 году ее приняли в труппу Московского театра мюзикла. Артистка призналась, что сейчас работа стала для нее настоящим спасением, поскольку, выходя на сцену, она может на время забыть о мировых проблемах.

Галина Безрук также рассказала, что после 24 февраля перестала заниматься спортом — у знаменитости на это нет лишних сил. И жизненную энергию она восполняет во время спектаклей, стараясь сохранить ее до следующего выступления перед зрителями.

Актриса замужем за своим коллегой Артемом Алексеевым, они поженились в 2016 году, а в декабре того же года у пары родилась дочь. Супруги назвали девочку Василисой.

Ранее Юлия Меньшова призналась, что ей пришлось разорвать отношения с друзьями из-за спецоперации.

Общество,Галина Безрук,Артем Алексеев,Юлия Меньшова,
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