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46 минут назад

"Ъ": число желающих оформить шенген в России сократилось на треть

Газета.Ru

Из-за ужесточения визового режима для российских туристов в странах Евросоюза, в октябре по сравнению с показателями августа-сентября почти на треть сократилось число желающих оформить шенген. Об этом сообщает "Коммерсант".

Число желающих оформить шенген в России сократилось на треть
Фото: DepositphotosDepositphotos

Заместитель руководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина также отметила, что запросов на шенген сейчас в среднем на 50% меньше, чем год назад. Представитель "Интуриста" Дарья Домостроева сообщил, что поток туристов в Европу заметно сократился, и число заявок исчисляется единицами.

Сервис Ostrovok.ru подтверждает, что с 1 по 20 октября европейские направления занимали 10% от общего объема зарубежных бронирований. В то же время зафиксирован рост интереса туристов к странам за пределами шенгенской зоны: Сербия, Черногория, Болгария и Кипр. С 12 сентября Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

Визовый сбор для россиян вырос с €35 до €80 (для детей до €40), увеличились сроки рассмотрения документов, от россиян для оформления шенгена теперь требуются дополнительные документы, в частности медстраховка, оформленная в ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визовые ограничения, обвинила Евросоюз в разрушении отношений с Москвой.

Общество,Дарья Домостроева,Мария Захарова,МИД России,Коммерсант,ЕС,
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