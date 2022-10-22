В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

СМИ: еще один россиянин задержан в Норвегии за запуск беспилотника

Газета.Ruиещё 2

Полиция Норвегии задержала еще одного россиянина, он подозревается в управлении беспилотником. Об этом сообщает газета Bergens Tidende. Как заявил изданию представитель правоохранительных органов, гражданин РФ был задержан полицией безопасности "за запуск" дрона на территории Норвегии.

Еще один россиянин задержан в Норвегии из-за беспилотника
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Пока рано говорить о подробностях того, что мог сделать этот человек. Дело будет расследовано. Я не могу ничего сказать о том, как мы пришли к выводу, что он управлял дроном", — сказал собеседник газеты.

Ранее стало известно, что в Норвегии отпустят троих граждан РФ на незаконную фотосъемку. Задержанные россияне якобы вели незаконную фотосъемку в провинции Нурланн.

До этого сообщалось, что норвежская полиция задержала бизнесмена, сына экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрея за запуск дронов на Шпицбергене. После начала специальной военной операции России на Украине власти Норвегии ввели запрет на использование гражданами России беспилотников.

Общество,Владимир Якунин,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители