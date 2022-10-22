Еще один россиянин задержан в Норвегии из-за беспилотника

Полиция Норвегии задержала еще одного россиянина, он подозревается в управлении беспилотником. Об этом сообщает газета Bergens Tidende. Как заявил изданию представитель правоохранительных органов, гражданин РФ был задержан полицией безопасности "за запуск" дрона на территории Норвегии.
"Пока рано говорить о подробностях того, что мог сделать этот человек. Дело будет расследовано. Я не могу ничего сказать о том, как мы пришли к выводу, что он управлял дроном", — сказал собеседник газеты.
Ранее стало известно, что в Норвегии отпустят троих граждан РФ на незаконную фотосъемку. Задержанные россияне якобы вели незаконную фотосъемку в провинции Нурланн.
До этого сообщалось, что норвежская полиция задержала бизнесмена, сына экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрея за запуск дронов на Шпицбергене. После начала специальной военной операции России на Украине власти Норвегии ввели запрет на использование гражданами России беспилотников.