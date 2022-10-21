Чурикова впервые после госпитализации вышла на связь

Актриса Инна Чурикова впервые после госпитализации из-за неудачного падения со сцены вышла на связь с журналистами. В беседе с Teleprogramma.pro она сообщила, когда снова начнет играть в театральных постановках.
Журнал задал актрисе интересующие вопросы по телефону. В первую очередь издание интересовало самочувствие Чуриковой и ее дальнейшие творческие планы.
«Как только организм скажет: "Подъем", я и буду играть», – ответила актриса, не став комментировать свое состояние здоровья.
Однако, согласно словам Чуриковой о возвращении на сцену, полностью восстановиться ей пока не удалось.
О падении актрисы стало известно 20 июля. В больницу Чурикова приехала сама уже после репетиции в театре. У нее диагностировали травму ребер, грудины и подвздошной кости и отправили в реанимацию. Но уже через пару дней перевели в обычную палату, а потом и вовсе выписали домой с условием соблюдения постельного режима. В связи с этим все запланированные спектакли с Чуриковой в Театре имени Евгения Вахтангова были отменены.