Чурикова впервые после госпитализации вышла на связь

Актриса Инна Чурикова впервые после госпитализации из-за неудачного падения со сцены вышла на связь с журналистами. В беседе с Teleprogramma.pro она сообщила , когда снова начнет играть в театральных постановках.

О падении актрисы стало известно 20 июля. В больницу Чурикова приехала сама уже после репетиции в театре. У нее диагностировали травму ребер, грудины и подвздошной кости и отправили в реанимацию. Но уже через пару дней перевели в обычную палату, а потом и вовсе выписали домой с условием соблюдения постельного режима. В связи с этим все запланированные спектакли с Чуриковой в Театре имени Евгения Вахтангова были отменены.