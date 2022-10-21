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56 минут назад

Минюст признал иноагентами Зыгаря, Роднянского и Пономарева

Газета.Ruиещё 4

Минюст включил в реестр иноагентов украинского продюсера Александра Роднянского и российского журналиста, автора книги «Вся кремлевская рать» Михаила Зыгаря.

Минюст признал иноагентами Зыгаря, Роднянского и Пономарева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также в реестр включены бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, журналисты Руслан Габбасов, Илья Шуманов, Татьяна Шадрина, Александр Плющев.

Ранее Министерство юстиции РФ внесло в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, главного редактор телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом), пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом) и журналиста «Популярной политики» Дмитрия Низовцева (признан в РФ иностранным агентом).

В документе говорится, что они занимались политической деятельностью. В качестве предполагаемых иностранных источников финансирования у всех троих значится Украина, а у Ярмыш в дополнение к этому еще указаны США.

В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, были внесены шесть человек, в числе которых кинокритик Антон Долин (признан в РФ иностранным агентом), а также журналисты Иван Жадаев (признан в РФ иностранным агентом), Кирилл Харатьян (признан в РФ иностранным агентом), Владимир Рувинский (признан в РФ иностранным агентом), Вероника Куцылло (признана в РФ иностранным агентом) и Наталия Телегина (признан в РФ иностранным агентом).

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