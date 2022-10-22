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1 час назад

Выживший после крушения Су-34 в Ейске кот вернулся к хозяйке спустя пять дней

Lenta.ruиещё 2

В Ейске рыжий кот, выживший после крушения самолета Су-34 возле жилого дома, вернулся к хозяйке спустя пять дней. Об этом в субботу, 22 октября, в своем Telegram-канале рассказал глава района Роман Бублик.

Выживший после крушения Су-34 в Ейске кот вернулся к хозяйке
Фото: СоцсетиСоцсети

По его словам, все время после ЧП кот прятался на девятом этаже в четвертом подъезде. Испуганного кота обнаружили полицейские. Они же вытащили его на улицу.

«Во время трагедии многие успевали схватить только детей и животных, но чьи-то домашние питомцы спрятались или убежали, а вот теперь один из них нашелся», — добавил чиновник, разместив у себя в аккаунте фото кота.

К счастью, его хозяйку удалось найти почти сразу — ей оказалась пожилая жительница дома.

Военный самолет Су-34 упал рядом с многоэтажкой в Ейске 17 октября, задев ее по касательной. По последним данным, 14 человек погибли, еще 43 пострадали. Минобороны России назвало причиной падения самолета возгорание двигателя при взлете.

Общество,Минобороны России,
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