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11 минут назад

Главврач российской станции скорой пообещал «настучать по *****» сотруднику

Lenta.ru

Во время общего собрания сотрудников и руководства ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в Биробиджане главный врач медицинского учреждения Владислав Коган пригрозил физической расправой своему подчиненному из-за критики в свой адрес. Об этом сообщает портал «Набат».

Главврач российской станции скорой пообещал «настучать по *****» сотруднику
Фото: ТАССТАСС

Подобную реакцию российского главврача вызвало утверждение сотрудника станции скорой помощи о том, что руководство наняло на ответственную должность родственника главного врача, и он не справляется со своими обязанностями.

«Он числится механиком по выпуску, диспетчером плюс водителем на полставки и ремонтником. Хорошо устроился, но своих обязанностей он не исполняет, машины почти не осматривает», — приводит издание слова одного из водителей, недовольных тем, что им приходится работать на неисправной технике. В ответ главный врач пообещал снять халат и «настучать по *****» сотруднику.

«Если еще раз скажешь, что он — мой родственник, честное слово, выйдем, и я тебе по ***** настучу. Я сниму халат и выйду после работы», — приводит «Набат» слова Когана со ссылкой на присутствовавшего на собрании корреспондента, а также на имеющуюся в распоряжении редакции аудиозапись мероприятия.

Информации о проверке после этого инцидента не содержится ни на сайте УМВД по региону, ни на портале регионального департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга пришла в травматологию больницы № 36 закрыть больничный, однако там на нее напал и избил врач-травматолог.

Общество,Владислав Коган,
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