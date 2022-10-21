Главврач российской станции скорой пообещал «настучать по *****» сотруднику

«Он числится механиком по выпуску, диспетчером плюс водителем на полставки и ремонтником. Хорошо устроился, но своих обязанностей он не исполняет, машины почти не осматривает», — приводит издание слова одного из водителей, недовольных тем, что им приходится работать на неисправной технике. В ответ главный врач пообещал снять халат и «настучать по *****» сотруднику.