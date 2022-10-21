Керченская паромная переправа возобновила работу

Росморречфлот заявил о возобновлении работы Керченской паромной переправы после приостановки из-за плохой погоды. Об этом пишет ТАСС.
«Движение судов на Керченской паромной переправе, приостановленное в связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:25 мск 20 октября, возобновлено», - пояснили в ведомстве.
В агентстве также отметили, что в настоящее время пассажиров и машины на переправе через Керченский пролив перевозят пять паромов.
Керченская паромная переправа начала свою работу после теракта на Крымском мосту. При этом паромы собираются оставить и после завершения ремонта моста в качестве запасного варианта на случай каких-либо проблем на основных маршрутах.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста был взорван грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета, а на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Жертвами теракта стали четыре человека. Российские спецслужбы установили 12 соучастников преступления. Восемь из них были задержаны, среди них пятеро россиян, трое граждан Украины и Армении.