Керченская паромная переправа возобновила работу

Росморречфлот заявил о возобновлении работы Керченской паромной переправы после приостановки из-за плохой погоды. Об этом пишет ТАСС.

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«Движение судов на Керченской паромной переправе, приостановленное в связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:25 мск 20 октября, возобновлено», - пояснили в ведомстве.

В агентстве также отметили, что в настоящее время пассажиров и машины на переправе через Керченский пролив перевозят пять паромов.

Керченская паромная переправа начала свою работу после теракта на Крымском мосту. При этом паромы собираются оставить и после завершения ремонта моста в качестве запасного варианта на случай каких-либо проблем на основных маршрутах.