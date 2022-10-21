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38 минут назад

Туристы спасли дельфина на Курилах

Вечерняя Москваиещё 2

Туристы в четверг, 20 октября, спасли дельфина, который заплыл на мелководье, на Курильских островах. Соответствующее видео появилось в социальных сетях накануне.

Выброшенного на берег дельфина спасли туристы на Кунашире
Фото: UnsplashUnsplash

Отдыхающие заметили оказавшееся на мели животное во время прогулки по Кунаширу. Никаких ран у него заметно не было, однако дельфин кричал и бился о землю. Морское существо удалось выпустить в открытое море лишь со второй попытки.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на спасателей сообщил, что по предварительной информации дельфин оказался на берегу из-за штормовой погоды, а не из-за болезни.

Старший научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук Александр Агафонов рассказал «Вечерней Москве», что не стоит близко подходить, а особенно трогать мертвых китов, которых выбросило на берег.

По словам собеседника «ВМ», прикоснувшись к мертвому животному руками, человек рискует подхватить «какую-нибудь заразу». Агафонов также назвал причину такого поведения китов.

Общество,Александр Агафонов,РАН,
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