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7 минут назад

ПЦР-тесты на ковид для прибывающих непривитых граждан РФ отменят с 21 октября

Вечерняя Москваиещё 2

Роспотребнадзор 21 октября отменит сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан РФ, прибывающих в страну из-за рубежа. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова, документ был размещен на официальном портале правовой информации в четверг, 20 октября.

В России отменят ПЦР-тесты для прибывающих непривитых граждан
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Постановляю внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 (года — прим. «ВМ») номер 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» <…> согласно приложению к настоящему постановлению. Настоящее постановление вступает с силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, — отмечается в документе.

Иностранцы и лица без гражданства, согласно постановлению, должны заполнить анкету пребывающего на территорию РФ. Компании же более не обязаны уведомлять своих сотрудников, выезжающих за рубеж, о необходимости сдать ПЦР-тест по обратном прибытии и соблюдать режим изоляции до получения результатов.

Документ также расширяет практику выборочного тестирования на ковид на аэропорты и другие пункты пропуска через границу России.

15 октября Попова рассказала, что в стране выявили первый случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2) в преддверии эпидемического подъема. На текущий момент в России не выявлены другие вирусы гриппа, а ситуация со всеми респираторными инфекциями, фиксирующимися на территории РФ, продолжает оставаться стабильной.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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