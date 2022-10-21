Россиян освободили от сдачи ПЦР-тестов на COVID-19

Непривитые от коронавируса граждане России теперь не обязаны сдавать ПЦР-тест на наличие COVID-19 по прибытию из-за рубежа. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3, предусматривающий в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-2019 методом ПЦР, признать утратившими силу», - сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Между тем вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев ранее выразил мнение, что возможен рост заболеваемости коронавирусом в 2022 году. Это может произойти, если появится новый вариант инфекции, который избегает иммунного ответа.