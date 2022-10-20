Адвокат высказался о скандале вокруг Михалкова и массового увольнения артистов

«Я не могу рассуждать, так как я знаю версию только работника. В данном вопросе надо услышать версию Михалкова. И если она будет отличаться и никаких доказательств не будет, то даже суд работнику не поможет и на работе его не восстановят. Нужна аудиозапись этого разговора», — высказался адвокат о скандале в разговоре с BLITZ+.