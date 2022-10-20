Адвокат высказался о скандале вокруг Михалкова и массового увольнения артистов

Юрист Евгений Корчаго рассказал, как артисты Театра киноактера могут доказать вину режиссера Никиты Михалкова в их массовом увольнении.
Актриса Екатерина Волкова сделала громкое заявление, что Михалков уволил артистов из московского театра. По словам звезды сериала «Воронины», она сама попала под сокращение. Корчаго сообщил, что уволенные могут доказать вину Михалкова, если у них есть весомые факты.
«Я не могу рассуждать, так как я знаю версию только работника. В данном вопросе надо услышать версию Михалкова. И если она будет отличаться и никаких доказательств не будет, то даже суд работнику не поможет и на работе его не восстановят. Нужна аудиозапись этого разговора», — высказался адвокат о скандале в разговоре с BLITZ+.
Корчаго отметил, что работники должны были внимательно читать документы, которые подписывают. В противном случае в следующий раз они не только могут остаться без работы, но и без денег.