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1 час назад

Подмосковному детсаду дали имя Бандеры на Google-картах

Мария Иванова

Люберецкий детский сад переименовали в «Детский сад №50 им. Степана Бандеры» на Google-картах. Об этом рассказал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Подмосковному детсаду дали имя Бандеры на Google-картах
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Степан Бандера - один из лидеров украинского националистического движения, которого обвиняют в сотрудничестве с нацистами, а также в причастности к массовым убийствам поляков и евреев.

По данным «Осторожно, Москва», речь идет о детском саде комбинированного вида номер 50 «Дефектолог». Местные жители обратились в полицию из-за инцидента с Google-картами, а в самом детсаду заявили, что в этом будет разбираться прокуратура.

«Мы об этом слышали. Не только наш сад, есть еще случаи. Пусть прокуратура разбирается», - подчеркнули представители детского сада.

В 2019 году около 20 детских садов Москвы на Google-картах оказались переименованы в «детские крематории». Заметивший это москвич Андрей Егоров подал в суд на Google, потребовав десять миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба.

В компании объясняли переименование технической ошибкой.

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