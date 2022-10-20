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1 час назад

День повара: самые необычные рестораны мира

Александр Котлеткин

20 октября в России и других странах отмечают международный День повара. Праздничная дата в честь мастеров кулинарии была установлена в 2004 году по инициативе Всемирной Ассоциации Сообществ Шеф-поваров. В честь профессионального праздника проводятся различные кулинарные конкурсы, мастер-классы и акции, участие в которых принимают повара крупнейших ресторанов и кафе. Безграничная фантазия этих людей позволят из года в год открывать новые вкусы и изобретать необычные блюда. В честь Дня повара мы решили вспомнить, какие самые необычные рестораны предлагали своим клиентам мастера кулинарии.

1/7 Dinner in the Sky дарит своим клиентам незабываемые ощущения, ведь ресторан работает на высоте 50 метров
Фото: globallookpress.com
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2/7 Ресторан Ithaa визитная карточка курорта Conrad Rangali на Мальдивах. Заведение дает возможность гостям во время ужина насладиться красотой подводного мира
Фото: Соцсети
3/7 Labassin Waterfall – ресторан у подножия водопада в местечке Сан-Пабло на Филиппинах. Красиво, но вот слышат ли клиенты что-то кроме шума бурлящей воды во время ужина – большой вопрос
Фото: Соцсети
4/7 Японский ресторан Alcatraz ER предлагает своим гостям отужинать в тюремной камере. Главное, чтобы местная баланда была съедобна
Фото: Соцсети
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5/7 Создатели ресторана Modern Toilet пошли дальше свои японских коллег и предложили клиентам настоящее туалетное меню
Фото: Соцсети
6/7 Бар HR Giger предлагает посетителям отдохнуть в логове ксеноморфов. Заведение примыкает к музею Гигера, швейцарского художника-сюрреалиста и создателя легендарного Чужого
Фото: Соцсети
7/7 Ресторан Allalin находится на высоте 3500 тысячи метров. Еду здесь можно приготовить только с помощью специального оборудования
Фото: Соцсети
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