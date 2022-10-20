День повара: самые необычные рестораны мира

20 октября в России и других странах отмечают международный День повара. Праздничная дата в честь мастеров кулинарии была установлена в 2004 году по инициативе Всемирной Ассоциации Сообществ Шеф-поваров. В честь профессионального праздника проводятся различные кулинарные конкурсы, мастер-классы и акции, участие в которых принимают повара крупнейших ресторанов и кафе. Безграничная фантазия этих людей позволят из года в год открывать новые вкусы и изобретать необычные блюда. В честь Дня повара мы решили вспомнить, какие самые необычные рестораны предлагали своим клиентам мастера кулинарии.