Россиянам предложили провести час в могиле для борьбы с выгоранием

Россиянам предложили похоронить себя на кладбище за два миллиона рублей, чтобы снова полюбить жизнь и раскрыть таланты. О возможности провести час в могиле для борьбы с выгоранием рассказал радиостанции «Говорит Москва» организатор инициативы.

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По его словам, мероприятие включает ритуалы, религиозный обряд с учетом вероисповедания заказчика и закапывание его в гробу на кладбище на срок от 20 до 60 минут. Такая церемония, считает организатор, поможет бороться с выгоранием и раскрыть свои таланты.

«Эта процедура позволит переосознать жизнь и полюбить ее, понять свою миссию и раскрыть свой потенциал. Есть вероятность того, что после этой процедуры откроются новые таланты, экстрасенсорные способности или настигнут успехи в бизнесе», — уточнил автор проекта.

Во время пребывания в могиле, добавил он, заказчик будет находиться наедине с собой, связи с внешним миром у него не будет, его не будут слышать снаружи. После церемонии гроб останется у заказчика.