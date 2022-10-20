Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда в 1941-1944 годах. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Прокурор просил суд признать геноцидом, военным преступлением и преступлением против человечности блокаду Ленинграда оккупационными властями и войсками Германии и их пособниками - военными формированиями Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии, уточнили в пресс-службе.

Суд удовлетворил это требование.

На заседании назвали количество жертв блокады Ленинграда - не менее 1 093 842 человек. Причиненный ущерб оценили в 35,309 триллиона рублей.