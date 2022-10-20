В российских школах появятся модули по игре в гольф и скалолазанию

Модули по гольфу, скалолазанию, теннису, биатлону будут разработаны для российских школ, заявил в четверг глава Минпросвещения Сергей Кравцов на всероссийском форуме школьных спортивных клубов.
"В этом году подготовлены семь дополнительных модулей - это по бадминтону, фитнес-аэробике, спортивной борьбе, легкой атлетике, подвижным шахматам, триатлону и флорболу. На следующий год будут также разработаны такие модули, как скалолазание, конькобежный спорт, биатлон, теннис, гольф и роллер-спорт. Фактически все основные виды спорта и современные направления будут представлены", - сказал Кравцов.
По словам министра, в школах уже появились отдельные модули по плаванию, футболу, хоккею, регби, гимнастике, гандболу, самбо, дзюдо, шахматам. При этом Кравцов отметил, что шахматами занимаются более 300 тыс. школьников.