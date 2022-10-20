Меган Маркл впервые прокомментировала смерть Елизаветы II

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью для Variety впервые откровенно высказалась о смерти королевы Елизаветы II. Она сказала, что городится знакомством с ней и рада, что им удалось построить крепкие и теплые отношения.

«Я чувствую себя счастливой и продолжаю гордиться тем, что между мной и матриархом семьи были такие теплые отношения. Я чувствую глубокую благодарность за возможность провести время и познакомиться с ней», — сказала Меган, отвечая на вопрос о королеве.

Тем временем многие критики Меган высказались, что никак иначе она и не могла прокомментировать смерть Елизаветы II. И хотя ни Меган, ни ее супруг принц Гарри ни разу не позволили себе резких высказываний в сторону королевы, таблоиды публиковали бесчисленное количество материалов о конфликтах между ними. В интервью Опре Уинфри пара даже акцентировала внимание, что у них были проблемы и ссоры с членами королевской семьи, однако королева всегда оказывала им поддержку.

Напомним, что королева была строгим приверженцем традиций и протоколов. А то время, как Меган Маркл наоборот стремилась устроить все по-своему и не следовать правилам. Первый скандал, о котором узнала пресса, был связан с тиарой для свадебной церемонии Меган. Тогда актриса срочно запросила оригинальную тиару из королевской сокровищницы для пробной прически и не получила ее, так как этот процесс занимает больше времени, чем 15 минут. Скандал докатился до принца Гарри и его ставшей знаменитой фразы: «Что Меган хочет, Меган получает».

В итоге королева была вынуждена вмешаться, что ей не понравилось. И это мы не говорим про скандальное интервью Опре, обвинения в расизме, отказе в психологической помощи и так далее.