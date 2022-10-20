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15 минут назад

Раскрыта дальнейшая судьба руководителя Ростуризма

Lenta.ruиещё 3

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова может продолжить трудиться на благо отрасли. Дальнейшую судьбу главы ведомства раскрыл вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова приводит РИА Новости.

Раскрыта дальнейшая судьба руководителя Ростуризма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель правительства России поблагодарил Догузову за вклад в развитие индустрии туризма, а также выразил уверенность, что она останется в отрасли.

Более того, Чернышенко отметил, что в нынешней ситуации решение российского лидера о передаче Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит кабмину максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли.

Ранее 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Соответствующий документ появился на портале правовой информации. Согласно указу, функции ведомства будут переданы Министерству экономического развития.

Общество,Зарина Догузова,Дмитрий Чернышенко,Владимир Путин,Ростуризм,Минэкономразвития,Правительство РФ,
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