Раскрыта дальнейшая судьба руководителя Ростуризма

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова может продолжить трудиться на благо отрасли. Дальнейшую судьбу главы ведомства раскрыл вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова приводит РИА Новости.

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Представитель правительства России поблагодарил Догузову за вклад в развитие индустрии туризма, а также выразил уверенность, что она останется в отрасли.

Более того, Чернышенко отметил, что в нынешней ситуации решение российского лидера о передаче Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит кабмину максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли.