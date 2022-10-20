Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, страны Шенгенской зоны резко сократили сроки действия мультивиз для россиян. Как сообщает газета «Известия», вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что сейчас их в среднем выдают на период от полугода до года.

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Отмечается, что до 2020 года сроки действия разрешений были ощутимо больше. Тогда во Францию можно было сравнительно легко получить шенгенскую визу сроком на пять лет, а в Испанию, Италию и Грецию — на два-три года.

«Доходит до абсурда — могут выдать мультивизу сроком действия две недели», — отметил Мурадян.