В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
47 минут назад

Страны Шенгенской зоны резко сократили сроки действия мультивиз для россиян

Никита Бородкин

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, страны Шенгенской зоны резко сократили сроки действия мультивиз для россиян. Как сообщает газета «Известия», вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что сейчас их в среднем выдают на период от полугода до года.

Страны Шенгенской зоны резко сократили сроки действия мультивиз для россиян
Фото: unsplashunsplash

Отмечается, что до 2020 года сроки действия разрешений были ощутимо больше. Тогда во Францию можно было сравнительно легко получить шенгенскую визу сроком на пять лет, а в Испанию, Италию и Грецию — на два-три года.

«Доходит до абсурда — могут выдать мультивизу сроком действия две недели», — отметил Мурадян.

Сейчас, по словам вице-президента ассоциации, западные страны зачастую разрешают въезд лишь на время путешествия. При этом вырос и сбор за рассмотрение заявления на визу — с €35 до €80.

Общество,Артур Мурадян,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители