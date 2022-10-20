Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, страны Шенгенской зоны резко сократили сроки действия мультивиз для россиян. Как сообщает газета «Известия», вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что сейчас их в среднем выдают на период от полугода до года.
Отмечается, что до 2020 года сроки действия разрешений были ощутимо больше. Тогда во Францию можно было сравнительно легко получить шенгенскую визу сроком на пять лет, а в Испанию, Италию и Грецию — на два-три года.
«Доходит до абсурда — могут выдать мультивизу сроком действия две недели», — отметил Мурадян.
Сейчас, по словам вице-президента ассоциации, западные страны зачастую разрешают въезд лишь на время путешествия. При этом вырос и сбор за рассмотрение заявления на визу — с €35 до €80.